Fietser die door van helling geduwde auto werd geraakt overleden

De 57-jarige vrouw die vorige week op haar fiets in Den Haag door een auto werd aangereden is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden, meldt de politie. Ze raakte zwaargewond toen de bestuurder en zijn vrouw hun auto met pech van een helling duwden bij de parkeergarage van winkelcentrum Mariahoeve.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond toen de auto van de 62-jarige Hagenaar niet wilde starten. Zijn partner en hij besloten om de auto van de helling te duwen. Op de helling wilde de bestuurder in de auto stappen maar dat lukte hem niet.

De auto reed daarop naar beneden, met de man half in de auto, en raakte het slachtoffer. Ook een andere fietser, een 33-jarige Hagenaar, werd aangereden. Hij raakte lichtgewond.

De bestuurder is aangemerkt als verdachte en mag het proces-verbaal thuis afwachten.