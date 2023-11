Gelderland mag Railterminal naast Betuwelijn aanleggen

De provincie Gelderland mag doorgaan met de aanleg van de Railterminal Gelderland bij het dorp Valburg naast de Betuwelijn. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist, nadat de provincie een aantal fouten in het eerdere plan voor het containeroverslagpunt had hersteld. De gemeente Overbetuwe, inwoners en omwonenden van de terminal hebben lang geprobeerd om de aanleg tegen te houden, omdat zij aantasting van hun landelijke leefomgeving vrezen.

De railterminal wordt een overslagpunt voor het op- en afladen van containers op goederentreinen, die via de Betuwelijn van en naar Duitsland en Oost-Europa rijden. Dat maakt het volgens de provincie mogelijk om goederen die anders per vrachtwagen zouden worden vervoerd op de trein naar Rotterdam of richting Duitsland en Italiƫ te zetten. Dat zou duizenden vrachtwagenritten per jaar schelen en dus ook de uitstoot aanzienlijk beperken.

Gelderland heeft nu vastgelegd dat de railterminal maximaal 340 vrachtwagenbewegingen per dag mag veroorzaken op een weg naar het terrein, die speciaal zal worden aangelegd. Eerder was dat aantal ritten geschat, maar niet precies vastgelegd.

De hoogste bestuursrechter is het met bezwaarmakers eens dat het overslagpunt bij drie woningen voor meer geluidsbelasting zal zorgen. Maar dat komt niet alleen door de railterminal, aldus de Raad van State, maar ook door meer verkeer op een doorgaande weg in de buurt, wat niets te maken heeft met de aanleg van het overslagpunt. Aangezien beloofd is dat er geluidswerende maatregelen aan de woningen zullen worden genomen en de geluidshinder volgens onderzoek niet extreem hoog is, mocht de provincie de toename van geluidshinder bij de woningen aanvaardbaar achten. Zeker gezien het belang van het project, aldus de hoogste bestuursrechter.

De Railterminal Gelderland komt vlak naast de snelweg A15 en de Betuwelijn te liggen. Nu de aanleg door mag gaan, kunnen bedrijven zich tot eind van dit jaar inschrijven voor de aanleg van exploitatie van het overslagpunt.