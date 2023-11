Schiphol en Rotterdam The Hague Airport waarschuwen voor problemen donderdag als gevolg van storm Ciarán. Enkele vluchten via Rotterdam The Hague Airport zijn geannuleerd, meldt de luchthaven. Schiphol waarschuwt reizigers voor vertragingen of zelfs annuleringen van vluchten van en naar de luchthaven.

Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven om de verwachte harde wind door storm Ciarán. Vooral in het westen kunnen vanaf halverwege de ochtend zware windstoten voorkomen.