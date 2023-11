Nederland ondertekent verklaring over ‘serieuze’ gevaren AI

Kunstmatige intelligentie (AI) kan mogelijk “serieuze en zelfs catastrofale” gevaren met zich mee brengen, zegt Nederland samen met bijna dertig andere landen in een verklaring. Dat doen zij aan het begin van een tweedaagse top in het Engelse landgoed Bletchley Park waar topmensen van techbedrijven en politici met elkaar in gesprek gaan over de kansen en gevaren van de technologie. Behalve techondernemer Elon Musk en de baas van ChatGPT Sam Altman laten ook de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris en commissievoorzitter Ursula von der Leyen zich zien. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) is aanwezig namens Nederland.

De aanwezige landen zeggen in de verklaring dat ze samen willen werken om te zorgen dat kunstmatige intelligentie de mens blijft dienen en betrouwbaar, verantwoord en veilig is. Ze onderschrijven dat daar ook wetgeving voor nodig is en overheden, bedrijven en wetenschappers zullen moeten samenwerken. Het blijft in de verklaring bij algemene uitspraken. De meest concrete afspraak is om een netwerk te ondersteunen van wetenschappers die hier onderzoek naar doen. Het is gebruikelijk dat zo’n top eindigt met een gezamenlijke slotverklaring.

Vorig jaar barstte de discussie los over kunstmatige intelligentie toen mensen over de hele wereld kennismaakten met ChatGPT. Deze chatbot leert zichzelf om antwoord te geven op vragen, bijvoorbeeld om een nieuw recept te verzinnen of een boek samen te vatten. Honderden topbestuurders van bedrijven in kunstmatige intelligentie waarschuwden in mei dat deze technologie niet alleen kansen, maar ook gevaren met zich meebrengt. Zij denken zelfs dat de mensheid in een somber scenario kan uitsterven als gevolg van AI en vinden dat dit risico een wereldwijde prioriteit moet zijn, “net zoals andere maatschappelijke risico’s zoals pandemie├źn en kernoorlogen”. Altman van ChatGPT was een van de ondertekenaars.

De landen die de verklaring van de top in Bletchley Park hebben ondertekend, zeggen dat ze onder meer op het gebied van biotechnologie, cybersecurity en desinformatie gevaren zien. Sommigen vrezen dat kunstmatige intelligentie kwaadwillenden kan helpen om biologische wapens te maken. De technologie kan mensen ook misleiden door beelden te genereren die niet van echt te onderscheiden zijn.

De top is georganiseerd op initiatief van de Britse premier Rishi Sunak, die hoopt hier een terugkerend evenement van te maken. In de verklaring zeggen de landen dat ze elkaar weer zullen ontmoeten in 2024.