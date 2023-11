Nederlanders hebben Gaza niet verlaten via open grens met Egypte

Geen Nederlanders hebben Gaza kunnen verlaten via de woensdag geopende grens met Egypte, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de afgelopen tijd is met 27 mensen in Gaza contact geweest. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met de Nederlandse nationaliteit en om personen met een geldig verblijf voor Nederland.

Dinsdag doken er berichten op van de mogelijke opening van de grens bij Rafah. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde hierop de 27 mensen en hun directe familieleden.

Woensdag kwam via bronnen bij de Egyptische veiligheidsdiensten naar buiten dat meer dan driehonderd mensen met een buitenlands paspoort vanuit de Gazastrook de grens met Egypte konden oversteken. “Helaas zaten vandaag geen Nederlanders of personen met een geldig verblijf voor Nederland en hun kerngezinnen onder de eerste groep mensen die Gaza kon verlaten”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie zal worden geïnformeerd wanneer de grens voor de groep opengaat. “Wij informeren dan de personen in Gaza direct. Wij adviseren niet naar de grens te reizen zonder bericht.” Om veiligheidsredenen worden geen details verstrekt. Het wordt als een “hoopvol signaal” gezien dat de grens woensdag open is gegaan.