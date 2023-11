Nog altijd dringend tekort aan pleegouders

Er bestaat nog altijd een dringend tekort aan pleegouders, meldt Pleegzorg Nederland. Op dit moment staan 561 pleegkinderen op de wachtlijst, zij wonen nu op een plek waar ze niet langer kunnen blijven, of hun thuissituatie is niet veilig of stabiel genoeg om in op te groeien, zo schetst de organisatie.

Al een aantal jaar neemt de hoeveelheid nieuwe pleegouders af, terwijl de vraag ernaar groeit. “We zien helaas al jaren een teruggang in het aantal beschikbare pleegouders waardoor kinderen te lang moeten wachten op een pleeggezin/tweede thuis. Te veel kinderen missen daardoor een veilig thuisgevoel met voldoende liefde en aandacht”, zo zegt bestuurslid Nicolien van den Berg.

Vorig jaar was het aantal nieuwe pleegouders zelfs “historisch laag”, wat volgens Pleegzorg Nederland het gevolg was van maatschappelijke onrust zoals de oorlog in Oekra├»ne, de energiecrisis en de hoge inflatie. Dit zou ervoor zorgen dat mensen minder ruimte voelen om zich in te zetten voor anderen. “Dit zet druk op de instroom van nieuwe pleegouders. Terwijl de nood voor pleegkinderen hoog blijft.”

Wel wordt een positieve ontwikkeling gezien in de toename van zogeheten deeltijdpleegzorg. “Deze variant van pleegzorg kan ouders ondersteunen en wordt bijvoorbeeld ingezet als aanvulling op hulp thuis.” Het afgelopen jaar was 24 procent van de nieuwe instroom deeltijd. Woensdag start de Week van de Pleegzorg. Pleegzorg Nederland vraagt in het kader hiervan aandacht voor het tekort en hoopt dat meer mensen zich aanmelden als pleegouder.