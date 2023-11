Raad van State: Syriërs met Bulgaars asielrecht kunnen terugkeren

Vluchtelingen uit Syrië die in Nederland geen verblijfsvergunning hebben gekregen omdat ze eerder al met succes in Bulgarije asiel hadden aangevraagd, kunnen worden teruggestuurd naar Bulgarije. Dat oordeelt de Raad van State woensdag in vier verschillende zaken over dit onderwerp. De asielzoekers waren van mening dat ze niet konden terugkeren naar het Balkanland omdat ze hun Bulgaarse verblijfsdocumenten niet op tijd hadden verlengd of vervangen, maar volgens de Raad van State verliezen ze daarmee niet automatisch hun recht op asiel in Bulgarije.

Ook is de situatie in Bulgarije volgens de hoogste bestuursrechter niet zo slecht dat de vluchtelingen niet naar het land kunnen teruggaan. “Daarom mag de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van statushouders verwachten dat zij terugkeren naar Bulgarije”, aldus de Raad van State. De asielzoekers hadden aangevoerd dat ze door hun terugkeer het risico zouden lopen op een onmenselijke of vernederende behandeling, maar daar gaat de hoogste bestuursrechter dus niet in mee.

De vier uitspraken van de Raad van State gaan over negen Syriërs, onder wie twee gezinnen met minderjarige kinderen. Sommige van hen hadden Bulgarije kort na hun succesvolle asielaanvraag verlaten en hebben hun Bulgaarse verblijfsdocumenten daarna nooit verlengd. Een van de gezinnen met kinderen heeft de Bulgaarse verblijfs- en identiteitspapieren onderweg naar Nederland weggegooid. Volgens hen zou uit de Bulgaarse wetgeving volgen dat hun internationale bescherming dan wordt stopgezet, maar volgens de Raad van State gebeurt dat niet automatisch. Eerst moeten de Bulgaarse autoriteiten in een zogeheten intrekkingsprocedure onderzoeken of er nog behoefte is aan asiel.

Volgens de hoogste bestuursrechter moet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zich nog wel een keer buigen over de asielaanvraag van twee van de Syrische vluchtelingen, omdat hun jongste dochter in 2019 in Nederland is geboren. Zij heeft dus geen Bulgaarse verblijfsvergunning. Het is volgens de Raad van State niet duidelijk of Bulgarije of Nederland nu moet beslissen over haar asielaanvraag en die van de rest van het gezin.