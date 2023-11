StemWijzer na week 1,5 miljoen keer ingevuld, vaker dan in 2021

De StemWijzer van ProDemos die sinds vorige week woensdag online is, is inmiddels al meer dan 1,5 miljoen keer volledig ingevuld. Dat meldt ProDemos woensdag. De StemWijzer is daarmee vooralsnog vaker ingevuld dan in 2021 toen de StemWijzer een week beschikbaar was.

Gebruikers kunnen in de StemWijzer stellingen selecteren die ze extra belangrijk vinden. Deze stellingen tellen dubbel mee in het eindresultaat. De gebruikers die toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van deze informatie hebben tot nog toe het vaakst kerncentrales, lagere prijs benzine, belasting op vermogen en eigen risico zorg aangevinkt als extra belangrijke onderwerpen.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezing in 2021 stond de teller na een week op 1 miljoen gebruikers. Uiteindelijk werd de StemWijzer toen 7,8 miljoen keer ingevuld. “De laatste week voor de verkiezingen maken de meeste mensen gebruik van de StemWijzer”, aldus ProDemos.

StemWijzer was de eerste stemhulp voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen die werd gelanceerd. Sinds maandagochtend is ook het Kieskompas te raadplegen.