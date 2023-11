Toch geen hoger beroep in zaak doodsteken Haagse snackbareigenaar

Het 15-jarige meisje dat eerder deze maand werd veroordeeld voor het doodsteken van een 39-jarige snackbareigenaar in Den Haag, trekt haar hoger beroep in. Dat bevestigt haar advocaat Hennie van Eeuwijk na berichtgeving van Omroep West.

Vorige week kondigde Van Eeuwijk juist nog aan in hoger beroep te gaan. “We hebben het beroep aangemeld en beraden ons nog of we het ook doorzetten”, zei hij toen tegen Omroep West. De advocaat wil niets kwijt over waarom nu is besloten het beroep niet door te zetten. Voor de nabestaanden is het intrekken van het hoger beroep “een hele opluchting”, laat slachtofferadvocaat Sébas Diekstra weten. Zij hopen dat de zaak hiermee definitief is afgerond.

Het meisje heeft volgens de rechtbank in Den Haag eind januari samen met een 17-jarige medeverdachte en korte tijd later ook haar 17-jarige broer het slachtoffer en zijn echtgenote belaagd. Daarbij werd het echtpaar geslagen en geschopt en werd de man gestoken in de borst en tweemaal in zijn rug. Hij overleed in het ziekenhuis.

Het meisje kreeg twaalf maanden jeugddetentie en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd. Dat was de maximale straf voor haar leeftijd en was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De beide medeverdachten werden alleen veroordeeld voor openlijk geweld en vrijgesproken van het medeplegen van doodslag. Dat zij niet in beroep gaan tegen hun straf, was al eerder bekend.