Twee woningen in Rotterdam doelwit van explosie

In Rotterdam hebben zich dinsdagavond twee explosies voorgedaan. Rond 21.30 uur meldde de politie op X er een bij een huis in de Wim Wagenerhof, in de wijk IJsselmonde. Daarbij raakten enkele ramen beschadigd.

Even na 23.00 uur werd een tweede explosie gemeld bij een huis in de De Klerkstraat, in de wijk Prins Alexander. In beide gevallen raakte niemand gewond en zijn nog geen verdachten aangehouden.

Dinsdag maakte de politie bekend dat het aantal aanhoudingen voor explosies en beschietingen in en rond de stad dit jaar is opgelopen tot 140.