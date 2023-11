Van der Plas (BBB) wil coalitie met NSC, VVD en SGP

Caroline van der Plas, de leider van de partij BoerBurgerBeweging, wil graag met NSC, VVD en SGP een coalitie vormen na de verkiezingen. Voorwaarde is wel dat de BBB de minister van Landbouw en Visserij levert. Dat zegt de BBB-voorvrouw in een interview met het Nederlands Dagblad.

“Het zou mooi zijn als BBB, NSC en de VVD allemaal 25 zetels krijgen. Dan kunnen we nog één partij erbij zoeken voor een meerderheid”, aldus Van der Plas tegen de krant. Die meerderheid ziet Van der Plas zitten met de SGP, waarvan ze naar eigen zeggen “gecharmeerd” is.

Over de mogelijkheid om met GroenLinks-PvdA in een coalitie te komen, zegt Van der Plas: “Dan moeten we wel tot elkaar komen, en wij liggen op landbouw en klimaat ver uit elkaar. Ik geloof niet dat zij de grootste worden. Maar ook die partijen krijgen stemmers. En ik sluit geen kiezers uit.”

De politica zegt er sowieso vanuit te gaan dat haar partij onderdeel uitmaakt van de na de verkiezingen te vormen coalitie. “Ik ga er natuurlijk in. Het lijkt mij heel raar als we daar niet voor worden gevraagd.” Alleen als wordt ingezet op het onvrijwillig uitkopen van boeren of haar partij niet de minister van Landbouw mag leveren, sluit ze regeringsdeelname uit.