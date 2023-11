VVD wil Azmani opnieuw als lijsttrekker VVD bij EP-verkiezing

Malik Azmani is door de VVD opnieuw voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni volgend jaar. De partij zit momenteel met vijf mensen in het Europees Parlement. Azmani leidt de VVD in Europa sinds 2019.

“Het is een grote eer én een grote verantwoordelijkheid. We leven namelijk in een onzekere wereld, waarin er veel op ons afkomt. We staan er niet alleen voor, Nederland staat sterk in Europa. Samen kunnen we veel aan. Daar wil ik me voor blijven inzetten!”, reageerde Azmani op zijn voordracht.