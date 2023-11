Wilders niet welkom om campagne te voeren in winkelcentrum

PVV-leider Geert Wilders mag zaterdag geen campagne voeren in winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam. “De directie van Westfield Mall wil ons als PVV niet ontvangen want politiek”, meldde Wilders op sociale media.

Ook Hoog Catharijne in Utrecht was niet beschikbaar als alternatief “vanwege veiligheid”, aldus de PVV-voorman. Vanwege bedreigingen aan zijn adres uit islamitische hoek kan Wilders alleen onder zeer zware bewaking campagne voeren voor de komende verkiezingen.

“Zo is het lastig campagne voeren”, concludeerde Wilders. De afgelopen weken kon hij wel campagne voeren in de Markthal in Rotterdam en in een cafĂ© in zijn thuisstad Venlo. Hij is dan altijd omringd door een groot aantal beveiligers en agenten.