Yeşilgöz wil onafhankelijk onderzoek naar lek bij NCTV en politie

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de medewerkers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de politie die staatsgeheimen hebben gelekt. Dat mag het strafrechtelijk onderzoek van de rijksrecherche – dat hier los van staat – niet in de weg zitten. In haar brief aan de Tweede Kamer maakt de bewindsvrouw niet duidelijk waarom zo’n tweede onderzoek nodig is en wat ze precies te weten wil komen.

“Laat ik vooropstellen dat ik dit een zeer verontrustend bericht vind”, aldus Yeşilgöz in de Kamerbrief. De minister zegt nog meer tijd nodig te hebben om te bedenken wat de opzet wordt van het onderzoek. Ze schrijft ook dat de NCTV en de politie “waar nodig aanvullende veiligheidsmaatregelen” hebben getroffen. Meer informatie wil ze niet geven, “in het belang van het strafrechtelijk onderzoek”.

Verschillende Kamerleden reageren onthutst op het nieuws. Joost Sneller (D66) noemt het een “verontrustend bericht” en vindt dat de minister zoveel mogelijk opheldering moet geven als “het belang van het onderzoek dat toelaat”. Zo wil hij weten of er mensen direct in gevaar zijn vanwege het lek. Ook Songül Mutluer (PvdA) zegt nog veel vragen te hebben over de kwestie, na de brief van Yeşilgöz en het bericht van het Openbaar Ministerie hierover.