Code oranje in kustgebied vanwege storm Ciarán

In het kustgebied van ons land geldt donderdag vanaf 11.00 uur code oranje, meldt het KNMI. Het weerinstituut waarschuwt voor zeer zware windstoten vanwege storm Ciarán in de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en het Waddengebied. In de rest van Nederland is code geel van kracht, op de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel na waar geen weerwaarschuwing geldt.

Aan het einde van de ochtend worden in Zeeland zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 110 kilometer per uur, die uit zuidelijke richting komen. Ze breiden zich noordwaarts uit richting Zuid- en Noord-Holland en het westen van het Waddengebied. Vanavond neemt de wind geleidelijk af en geldt er nog code geel vanwege windstoten van tussen de 80 en 100 kilometer per uur. Hierdoor kan er schade en gevaar ontstaan door bomen en rondvliegende voorwerpen, aldus het KNMI.

In de rest van het land, op Groningen, Drenthe en Overijssel na, geldt donderdag code geel vanwege zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. In de loop van de avond neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten geleidelijk. In het noordwestelijk kustgebied houden ze aan tot vrijdagochtend. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden.

Ciarán bereikte woensdagavond al de Franse kust in Bretagne en zorgt daar voor veel overlast en schade. Voor meerdere departementen aan de West-Franse kust geldt code rood, het hoogste waarschuwingsniveau. Het gaat om de departementen Finistère, Côtes-d’Armor en Manche. Ook de Engelse zuidkust wordt naar verwachting in de loop van donderdagochtend geraakt door de zware storm.