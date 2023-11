Code oranje in Zuid-Holland beëindigd

Code oranje is ook in Zuid-Holland beëindigd, meldt het KNMI. Daar geldt net als voor bijna heel de rest van Nederland nog wel code geel om zware windstoten. Alleen in Noord-Holland, het Waddengebied en het IJsselmeer is nog code oranje van kracht.

In de rest van het land waait het ook nog hard, maar in de loop van de avond zal de windkracht afnemen. Zware windstoten zullen landinwaarts geleidelijk verdwijnen. In het kustgebied zijn zware windstoten tot vrijdagochtend mogelijk. In Noord-Holland kan het donderdagavond ook nog heel hard gaan regenen.