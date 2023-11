Code oranje om Ciarán in heel Nederland beëindigd

Code oranje is in heel Nederland beëindigd, meldt het KNMI. De waarschuwing was afgegeven om storm Ciarán, die zorgde voor zware windstoten.

De komende uren zal de wind afnemen en verdwijnen de zware windstoten geleidelijk. In de kustgebieden “houden de zware windstoten echter aan tot vrijdagochtend”, aldus het KNMI. De harde windstoten zorgden donderdag voor problemen in diverse delen van het land. Zo overleed in het Limburgse Venray een 59-jarige man uit Overloon (Noord-Brabant) door een omvallende boom.

Ook was er hinder op het spoor en annuleerden KLM en Transavia vluchten vanwege de harde wind. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zag zich genoodzaakt 159 praktijk- en 474 theorie-examens uit te stellen.

In Noord-Holland kan er vanaf donderdagavond tot vrijdagavond plaatselijk veel regen vallen. Hier is code geel voor uitgegeven.