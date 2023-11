Dijksma van Utrecht in race voor beste burgemeester van de wereld

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht dingt mee naar de titel ‘beste burgemeester van de wereld’. Zij is genomineerd samen met acht andere kanshebbers, onder wie Vitaliy Klitschko van Kyiv. In januari maakt de organisatie bekend wie de hoofdprijs krijgt.

Dijksma is onder meer genomineerd om de samenwerking die zij zoekt met andere steden, aldus organisator van de prijs City Mayors Foundation. Medebewoners die haar hebben aanbevolen als finalist omschrijven Dijksma als een “echte moeder van alle burgers”. “Ze is een vechter, standvastig en zorgzaam. Een ware leider die zich durft uit te spreken. Alles voor een fijne, leefbare plek voor iedere Utrechter.”

“Het is een eer om bij de laatste negen genomineerden te horen. Ik zet mij elke dag met veel liefde in voor mijn stad en het is hartverwarmend om te zien dat dit gewaardeerd wordt”, laat Dijksma in een reactie weten.

De City Mayors Foundation is een internationale denktank die zich richt op het lokale bestuur. In 2021 won de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb de internationale titel.