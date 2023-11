Douane en zorginspectie vinden 77.000 illegale medicamenten

Bij een speciale speuractie in het internationale postcentrum van PostNL in Den Haag hebben de douane en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ruim zevenhonderd pakketten met ruim 77.000 illegale geneesmiddelen gevonden. Alle pakketten zijn in beslag genomen en vernietigd. De actie, vorige maand, maakte deel uit van een internationale bestrijdingsaanpak onder leiding van Interpol.

Er waren in Den Haag veel erectiemiddelen en “doping-gerelateerde” middelen bij, zoals anabolen, laten de instanties donderdag weten. Dat was bij vergelijkbare acties eerder ook al het geval. “Opvallend dit jaar waren zendingen met verdovingscrème, die wordt gebruikt in de tattoowereld, en diabetesmedicijnen, recent regelmatig in het nieuws als afslankmiddel”, melden ze verder.

De inspectie zegt dat de handel en reclame steeds vaker plaatshebben via sociale media. “We krijgen bijvoorbeeld meldingen over studenten die via Instagram ADHD-pillen aanbieden om de concentratie te verhogen. En we zien veel aandacht van influencers voor afslankmedicatie. Maar er is geen enkele controle op deze medicijnen. Als koper weet je niet wat erin zit, of er bijwerkingen zijn en wat het doet in combinatie met andere middelen”, aldus een bij de actie betrokken IGJ-inspecteur.

De IGJ en Douane roepen op om illegale handel of aanbod van geneesmiddelen, of vermoedens daarvan, te melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg of de politie, eventueel via Meld Misdaad Anoniem.