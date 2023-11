Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) zegt “opgelucht” te zijn om te melden dat de eerste Nederlanders samen met hun directe familie donderdag Gaza hebben verlaten. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Daarover worden later meer details bekendgemaakt, aldus een woordvoerder van het ministerie. De Nederlanders worden door een team van het ministerie in Egypte opgevangen.