De gemeente Amsterdam waarschuwt bewoners om parken in de stad te vermijden. Vanwege storm Ciarán is dat niet verstandig. “Bomen kunnen takken verliezen of omwaaien. De stormkracht neemt toe, de bomen staan vol in het blad, het heeft flink geregend en de grond is zompig”, aldus de gemeente.

Ook moeten Amsterdammers wegblijven uit het Amsterdamse Bos. Verder worden verschillende markten in de stad niet opgebouwd en sluiten de stadsloketten eerder, om 17.00 uur.