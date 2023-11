Inspectie doet meer onderzoek naar rol politie bij demonstraties

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat in 2024 en 2025 meer onderzoek doen naar de rol van de politie bij demonstraties. Daarbij zal de vraag centraal staan wat van de politie wordt verwacht bij demonstraties en in hoeverre de politie aan die verwachtingen kan voldoen. Dit kondigt de inspectie aan in het rapport over het politieoptreden bij de ongeregeldheden in Staphorst vorig jaar rond een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet.

Omdat het aantal demonstraties en de polarisatie in de samenleving toenemen zal er meer en meer een beroep worden gedaan op de politie, staat in het rapport. Demonstraties worden daarbij steeds vaker niet vooraf aangemeld, waardoor de gemeente en politie minder tijd hebben om een demonstratie te faciliteren.

Bovendien staan bij demonstraties partijen steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar en kunnen de gemoederen daarbij flink oplopen. De politie wordt hierbij niet zelden vijandig bejegend. De gebeurtenissen met tegendemonstranten in Staphorst zijn daarvan een goed voorbeeld, vinden de onderzoekers.

“Dit vraagt veel van de politie”, schrijft de Inspectie JenV over de steeds heftiger reacties bij demonstraties. “Dit kan betekenen dat politie tegen grenzen aanloopt en dat dit ten koste gaat van andere politietaken. Het is daarom van belang om breder te kijken of en hoe de politie voldoende geĆ«quipeerd is om dit ook in de toekomst te blijven doen.”

De Inspectie JenV zoomt in het vervolgonderzoek onder meer in op wet- en regelgeving rond demonstraties en de toerusting van de politie.