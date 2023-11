Invloed storm op treinverkeer vrijdagochtendspits nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk of treinreizigers ook vrijdagochtend nog last zullen hebben van de nasleep van storm Ciarán, die donderdag over een deel van Nederland trok. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te checken.

“In een deel van Nederland geldt komende nacht nog steeds code geel en waait het erg hard. Dat kan tot verstoringen leiden”, zegt een woordvoerster van de NS. Ze weet alleen van het traject tussen Weert en Roermond zeker dat er vrijdagochtend in de spits nog vertragingen zijn. Dat komt door een kapotte bovenleiding, ontstaan door een omgevallen boom. De herstelwerkzaamheden duren naar verwachting zeker tot het einde van vrijdagochtend.

Op een aantal trajecten reden donderdagavond minder treinen door bomen en takken op het spoor. Zo was het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda enkele uren verstoord door een boom op het spoor. Iets na 22.30 uur meldde de NS dat het treinverkeer weer wordt opgestart.

Tussen Hoorn en Heerhugowaard rijden helemaal geen treinen door een defecte bovenleiding. Daardoor strandde iets na 20.00 uur een trein in de buurt van station Obdam. Om veiligheidsredenen mochten de reizigers de trein pas zo’n anderhalf uur later verlaten, toen het gevaar van de elektriciteitskabel was geweken.

Tussen Hoorn en Heerhugowaard rijden stopbussen. Naar verwachting duurt de verstoring nog tot na middernacht. Het is overigens niet duidelijk of het defect aan de bovenleiding is ontstaan door de harde wind.