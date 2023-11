Limburgs Statenlid GroenLinks zegt al voor verkiezingen zetel op

Geert Gabriëls, Limburgs Statenlid voor GroenLinks en tevens oud-gedeputeerde, zegt per volgende week zijn zetel in het provincieparlement op, schrijft hij in een brief aan de provincie. Gabriëls staat voor GroenLinks-PvdA op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op plek vijftien. “Ik had kunnen wachten tot 22 november, maar ik vind het beter zo”, licht Gabriëls zijn keuze toe.

In een zetelpeiling van I&O Research van vorige week kwam GroenLinks-PvdA uit op zo’n 25 zetels. De kans is dus aanwezig dat Gabriëls daadwerkelijk in de Kamer komt. Hij noemt als belangrijkste reden voor zijn vroegtijdige vertrek dat een fractie volgens hem “altijd voltallig moet zijn en zich voor de volle 100 procent op het Statenwerk moet kunnen richten”. Tot vorige maand lukte dat naar eigen zeggen, maar inmiddels is zijn aandacht verschoven naar de campagne.

Gabriëls wordt opgevolgd door de nummer vijf op de kieslijst van GroenLinks van afgelopen Provinciale Statenverkiezingen, Arlan Dautzenberg uit Hoensbroek.