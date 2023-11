Megaproces over veiligheid bedrijven industrieterrein Chemelot

De rechtbank in Den Bosch buigt zich vanaf donderdag over de veiligheid op industrieterrein Chemelot bij Geleen. Vier bedrijven en Chemelot zelf moeten zich voor de rechtbank verantwoorden voor enkele zware incidenten de afgelopen jaren. Bekeken wordt of de nalatigheden strafbaar zijn en welke eventuele boete daar passend voor is. En wie eigenlijk aansprakelijk is, het betreffende bedrijf of Chemelot.

Justitie onderzocht sinds 2018 enkele zware ongevallen op Chemelot vanaf 2015, zoals een brand in een naftakraker van Sabic eind 2016, waardoor een werknemer overleed en een ander zwaargewond raakte; het inzakken van een dak van een nafta-opslagtank van Sabic in 2015 en het weglekken van licht ontvlambaar gas bij Sabic in 2016. Ook incidenten bij drie andere bedrijven werden onderzocht.

In totaal zijn negen zittingsdagen uitgetrokken voor de zaak “Castor Milieu”, zoals justitie die gedoopt heeft. Daarbij staan naast Sabic ook ammoniakfabriek OCI Nitrogen, kunststoffabriek Borealis Plasomers, chemiebedrijf AnQore, en beheerder Chemelot Site Permit zelf terecht. Het gaat om onregelmatigheden tussen 2015 en 2019 op het 800 hectare grote industrieterrein met zo’n 200 fabrieken met 8500 werknemers en een innovatieve campus.

De provincie Limburg moet toezicht houden op het naleven van de vergunningen op Chemelot. Een woordvoerder laat echter weten dat de provincie de rechtszaak niet met meer aandacht volgt dan andere onderwerpen, omdat ze er geen partij in is.