Minister: 16 Nederlanders uit Gaza grens met Egypte overgestoken

Zestien Nederlanders hebben Gaza verlaten via de grens met Egypte, meldt minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot. Haar ministerie had twintig namen doorgegeven gekregen, met al die mensen is contact geweest. De zestien mensen worden eerst naar de Egyptische hoofdstad Caïro gebracht, om uiteindelijk naar Nederland te komen, aldus de demissionaire bewindsvrouw.

Voor de mensen die de grens bereiken van het gebied, waar volgens internationale organisaties een humanitaire ramp plaatsvindt sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas, staan medische begeleiding, voedsel en water klaar. Het gaat om een gemengde groep, aldus de minister. Er zitten jongeren tussen, maar de oudste is boven de tachtig.

Bruins Slot benadrukt dat “alles op alles” wordt gezet om Nederlanders en andere mensen met een relatie met Nederland op de lijsten te krijgen, zodat ze in aanmerking komen om de grens over te steken. In Gaza zitten nog zeker elf Nederlanders vast. Nederland blijft op “alle partijen steeds weer druk uitoefenen” om ervoor te zorgen dat zij de Gazastrook kunnen verlaten.

Maar de bewindsvrouw wil naar eigen zeggen de verwachtingen wel temperen. “We hebben geen invloed erop wanneer mensen weer, nieuwe Nederlanders weer over de grens heen kunnen”, aldus Bruins Slot.