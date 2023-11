NK Tegenwindfietsen afgelast, het waait te hard

Het Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen gaat niet door, het waait te hard. Dat laten de organisatoren weten na berichtgeving van de regionale krant PZC.

Volgens organisator Robrecht Stoekenbroek is de vergunning voor het evenement op het laatste moment ingetrokken. Dat gebeurde volgens hem wel in goed overleg. “Als er iets zou gebeuren, wilden ze er goed bij kunnen. De onvoorspelbaarheid van de wind maakte dat we dat niet konden garanderen. Daarom hebben ze moeten besluiten het niet door te laten gaan. Het is ongelofelijk moeilijk, maar ik kan het niet anders dan begrijpen.”

Ongeveer driehonderd mensen hadden zich aangemeld om 8,5 kilometer tegen de wind in over de Oosterscheldekering te fietsen. Dat zouden ze op een simpele fiets zonder versnellingen en met een terugtraprem doen. Olympisch kampioen mountainbike Bart Brentjens heeft het record in handen, hij legde de eerste editie in 2013 af in 17 minuten en 51 seconden.

Volgens Stoekenbroek waren er “veel teleurgestelde gezichten, maar ook veel begrip” toen duidelijk werd dat het evenement was afgeblazen. De organisatoren hebben nog gekeken of het NK later donderdag alsnog kon worden gehouden, of dat het parcours kon worden ingekort, maar dat bleek niet mogelijk. Onder de deelnemers waren oud-wielrenners Thomas Dekker en Laurens ten Dam. Sommige mensen waren vanuit Groot-Brittannië naar Nederland gereisd om mee te kunnen doen, aldus de organisatoren.

Het zou de achtste editie van het tegenwindfietstoernooi worden. Stoekenbroek: “We hebben het één keer halverwege moeten stoppen omdat de kering werd afgesloten voor verkeer. Ik heb één keer een pleister op een arm moeten plakken, toen de omstandigheden veel straffer waren dan nu. Mensen durven niet te vertrouwen op wat er vroeger goed is gegaan en moeten naar de toekomst kijken. Onvoorspelbaarheid hoort ook wel bij tegenwind, nu pakt het een keer anders uit, dan moeten we ook niet gaan zitten sippen.”

De wind zal na donderdag waarschijnlijk flink afzwakken, waardoor het niet hard genoeg waait voor een nieuwe poging om tegen de wind in te fietsen. “We gaan wel vanaf morgen uitkijken naar een nieuw moment met harde wind. Als dat over twee of drie weken is, staan we hier weer”, zegt Stoekenbroek.