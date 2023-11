Nog geen kwart van jongvolwassenen haalde eerste HPV-prik

Van de jongvolwassenen die in aanmerking komen voor gratis vaccinatie tegen HPV heeft tot en met half oktober slechts 22 procent de eerste prik gehaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat de tijd begint te dringen als mensen tot 27 jaar de prikken nog gratis willen krijgen. Ze hebben tot 1 juni 2024 de tijd om de volledige vaccinatieserie af te ronden.

De vaccinatieserie tegen het humaan papillomavirus (HPV) bestaat uit twee prikken. Hier moet minstens vijf maanden tussen zitten. Het virus kan kanker veroorzaken. Met het vaccin vermindert het risico op zes soorten kanker: in de mond- en keelholte en aan de penis, anus, vagina, schaamlippen en baarmoederhals. Sinds 2008 zit de HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma, in eerste instantie was deze alleen voor meisjes.

Op advies van de Gezondheidsraad is dit jaar een inhaalcampagne gestart voor iedereen tot en met 26 jaar die nog geen prikken hadden gehad. In totaal gaat dat om 1,3 miljoen mensen geboren in 1996 tot en met 2003. Het merendeel was hiervan man, omdat veel vrouwen de prikken als tiener al hadden gehad. Het opkomstpercentage is daarom ook hoger onder mannen, ziet het RIVM nu. Wel signaleert het instituut dat jonge mannen vaker hun tweede prik uitstellen dan vrouwen.

Het RIVM raadt aan om niet te lang te wachten met de tweede prik. In 2024 wordt de vaccinatie op minder plekken in het land aangeboden en moet je zelf contact opnemen met de GGD in je regio om te zien waar je terecht kunt. Nu is het nog toegankelijker. Als je na juni zelf moet betalen, kost het 175 euro per prik.

Per regio is het opkomstpercentage erg verschillend, aldus het RIVM. Zo halen in studentensteden als Utrecht, Delft en Leiden meer jongvolwassenen de prikken dan op andere plekken in het land.