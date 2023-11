NS-baas Koolmees: mijd indien mogelijk de trein om storm

NS-topman Wouter Koolmees raadt reizigers aan de trein donderdag indien mogelijk te mijden vanwege de storm Ciarán. Dat zei hij op NPO Radio 1 in het programma Sven op 1. “Als het niet per se hoeft, ga niet”, aldus Koolmees, waarbij hij aansluit bij het eerdere advies van de ANWB.

Ook adviseert hij reizigers goed de informatie in de NS-app in de gaten te houden. “De kern van de storm komt pas in de loop van de middag.”

Op de website van de vervoerder staat dat de hinder door de storm op dit moment nog beperkt is. Donderdagochtend belandde er een boom op het traject tussen ‘s-Hertogenbosch en Oss, waardoor er minder treinen reden. Ook heeft de NS uit voorzorg de dienstregeling in Zeeland aangepast.

Reizigers in de rest van het land kunnen ook vertraging oplopen, waarschuwt de vervoerder. “Plan je reis daarom kort voor vertrek.”