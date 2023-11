Ollongren na bezoek: Oekraïne net zo strijdbaar als dag één

Oekraïners, of ze nu aan het front staan, in de stad wonen of in de regering zitten, zijn nog steeds “net zo strijdbaar als in het begin”. Dat zegt demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren na een tweedaags bezoek aan het land. Na een bezoek aan de Oost-Oekraïense stad Charkiv bezocht ze ook de hoofdstad Kyiv.

Charkiv ligt dicht bij de frontlinie van het conflict. In de stad is de oorlog uiterst voelbaar en wordt “continu die dreiging en die nabijheid gevoeld”, zag Ollongren. Ze was onder de indruk van de overtuiging van de bevolking, militairen en de regering.

“En dat geeft vertrouwen voor de toekomst, maar je moet het wel volhouden”, aldus de bewindsvrouw. Oekraïners zijn nog steeds “vol overtuiging dat ze door moeten vechten. Eigenlijk om hun leven terug te krijgen zoals ze dat daarvoor hadden”.

Het bezoek kwam op een voor Oekraïne moeizame periode in de oorlog. Het tegenoffensief van het Oekraïense leger heeft nog niet opgeleverd wat het had gehoopt. De doelen zijn niet gehaald, erkent opperbevelhebber Valery Zaluzhny in een opmerkelijk interview in het Britse tijdschrift The Economist. Zaluzhny vreest een slijtageslag. Hij voorziet geen grote doorbraak op korte termijn, benadrukt dat Oekraïne maar mondjesmaat gebied herovert en vreest een impasse.

In Oekraïne is merkbaar dat de oorlog al meer dan 600 dagen duurt, erkent Ollongren. “Maar tegelijkertijd hebben de Russen in ieder geval totaal gefaald als het gaat over hun oorspronkelijke plan. Het enige waar ze in geslaagd zijn is het zich letterlijk ingraven achter een heleboel mijnen. We hebben natuurlijk gezien dat Oekraïne succesvol is geweest in het terugdringen van de Zwarte Zeevloot van Rusland.”

Van de Oekraïense regering in Kyiv hoorde Ollongren dat vooral continuïteit van de steun belangrijk is. Nederland blijft bijvoorbeeld “in een soort constante stroom vormen van munitie” leveren. Inmiddels is zelfs sprake van een “lerend systeem dat zich ook aanpast aan de feiten op de grond. Aan het type oorlog dat dit is”. Daardoor hoeven niet steeds nieuwe zaken te worden gevraagd, aldus de bewindsvrouw.

Eerder deze week werd duidelijk dat over uiterlijk twee weken Nederlandse F-16’s klaarstaan in Roemenië. Ollongren hoopt dat daar “zo snel mogelijk” Oekraïense piloten kunnen worden ontvangen. Maar ze kan nog niet zeggen wanneer dat zal zijn.