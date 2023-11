OM in hoger beroep in zaak over vergisontvoering Cruquius

Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij de uitspraak in de zaak over de brute ‘vergisontvoering’ in het Noord-Hollandse Cruquius, waarbij de rechtbank in Haarlem straffen oplegde van twaalf maanden tot drie jaar en twee verdachten vrijsprak. Een woordvoerder van het OM laat weten in hoger beroep te gaan.

Het OM had tegen negen verdachten gevangenisstraffen van vijf jaar en zes maanden geëist en zeven jaar cel tegen de tiende verdachte, die nog voortvluchtig is. De rechtbank veroordeelde zes verdachten tot gevangenisstraffen van drie jaar. Aan twee andere verdachten is een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd, omdat zij een kleinere rol hadden bij de ontvoering. Twee van de tien verdachten zijn vrijgesproken voor de ontvoering.

“We gaan in alle zaken in appel. Het OM kan zich niet vinden in de opgelegde straffen”, aldus de woordvoerder. Het OM is het ook niet eens met de vrijspraak in de zaak van voortvluchtige Mohand G. (44) uit Brussel, tegen wie zeven jaar cel was geëist. Hij is alleen schuldig bevonden aan een poging tot afpersing en bedreiging van het werkelijk beoogde doelwit Alex R. In de omgeving van R. in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht waren ontploffingen en werd een woning beschoten. G. is veroordeeld tot twaalf maanden cel, maar is bij gebrek aan bewijs vrijgesproken van de ontvoering.

Ook een van de verdachten heeft hoger beroep aangetekend. Dat is de 32-jarige Ferhat Y., die voor de ontvoering drie jaar cel kreeg opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De zaak draait om een gewelddadige ontvoering van een destijds 56-jarige man uit Hoofddorp. Het slachtoffer werd op 5 augustus 2021 met gestolen auto’s klemgereden in de buurt van de woonboulevard in Cruquius. Onder bedreiging van een vuurwapen is hij met fysiek geweld in een bestelbus geduwd. Hij werd vastgetapet en geschopt en geslagen. Zijn ontvoerders meldden op agressieve toon dat hij cocaïne gestolen zou hebben, maar bleken zich daarin te hebben vergist.