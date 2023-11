OM: moord op Derk Wiersum mogelijk gemaakt door werk autobende

De moord op advocaat Derk Wiersum is grondig voorbereid door een bende autodieven. “Zonder auto’s geen moord”, zei een van de officieren van justitie donderdag in de rechtbank in Amsterdam.

Tien verdachten staan in Amsterdam terecht in twee onderzoeken met de namen Buizerd en Pulheim. Laatstgenoemde onderzoek draait om de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september 2019. Het OM maakt in die zaak de strafeisen op 14 november bekend. Onderzoek Buizerd draait om de diefstal van elf auto’s om volgens het OM te gebruiken bij liquidaties. Twee van die wagens zouden zijn gebruikt voor voorverkenningen bij het huis van Wiersum.

De 28-jarige Pool Krystian M., ook verdachte in het proces rond de moord op journalist Peter R. de Vries, hoorde twaalf jaar cel tegen zich eisen. Hij en twee anderen worden verdacht van een poging tot moord op 30 oktober 2019 in Utrecht. Het slachtoffer werd door drie mannen met mokers, knuppels en hamers op straat in elkaar geslagen en liep een schedelbreuk op. De moordpoging zou mede zijn uitgelokt door de 30-jarige Anouar T., een neef van Ridouan Taghi.