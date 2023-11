Omstreden dierenverhuur uit Appeltern failliet

Bert’s Animal Verhuur uit het Gelderse Appeltern is failliet. De rechtbank Gelderland heeft het faillissement eerder deze week uitgesproken. Het bedrijf kwam meermalen in opspraak vanwege het illegaal verhuren van dieren en andere misstanden.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals, die zich lang inzette om een eind te maken aan de praktijken van het bedrijf, is tevreden met het faillissement. “We vieren een klein feestje omdat er na al onze inspanningen nu eindelijk een eind is gekomen aan dit bedrijf, maar tegelijkertijd maken we ons nog steeds ernstige zorgen over de dieren die er nu nog zitten. Het is voor ons pas echt voorbij als het laatste dier daar weg is.”

De eigenaar mocht geen dieren meer verhuren sinds hij in 2019 was veroordeeld omdat hij slecht voor ze zorgde. Maar in april werd hij betrapt toen zijn bedrijf een mobiele kinderboerderij had verhuurd aan een evenement in Belgisch Limburg. Bert’s Animal Verhuur had onder meer alpaca’s, konijnen en geiten.

Ook ging hij door met het fokken van honden terwijl hij dat niet meer mocht en had hij illegale dierenverblijven op zijn terrein. Het bedrijf kreeg van de gemeente Maas en Waal, waar Appeltern onder valt, ruim vier ton aan dwangsommen opgelegd.