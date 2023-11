Ouwehand overweegt pas coalitiedeelname bij echte koersverandering

De Partij voor de Dieren zal niet in een regeringscoalitie stappen als de “politieke moed” ontbreekt om de koers echt te verleggen, zegt partijleider Esther Ouwehand. Concreet noemt zij “hele forse krimp” van de veestapel op korte termijn onontkoombaar voor een eventuele coalitie waar haar partij deel van uitmaakt. “Voor ons is vanzelfsprekend dat dat serieus op tafel moet liggen, willen we het überhaupt overwegen”, aldus Ouwehand tegen het ANP.

“Ik hoop dat partijen gaan inzien dat ze samen met de Partij voor de Dieren hele mooie dingen kunnen doen, het enige wat ze ervoor nodig hebben is een beetje politieke moed”, aldus Ouwehand. Ze verzet zich tegen “een politiek die maar geitenpaadjes blijft zoeken”, waardoor volgens haar nog te weinig wordt gedaan tegen klimaatverandering en tegen gezondheidsschade door vervuilende bedrijven.

Ouwehand heeft een hevig conflict achter de rug met het voormalige bestuur van haar partij. Onderdeel van de ruzie was de visie op de rol van de partij: als louter een idealistische partij of ook een partij die direct invloed uitoefent. Ouwehand benadrukt vaak dat haar partij inmiddels in verscheidene gemeenten meebestuurt, en houdt regeringsdeelname dus als optie open. Ze ziet de PvdD daarnaast vooral als “aanjaagpartij”, maar haar rol is ook “zorgen dat andere partijen harder gaan lopen, om samen de koers te kunnen verleggen”.

Gevraagd naar de campagne tot nu toe, zegt de politica nog niet onder de indruk te zijn. Ja, partijen hebben genoeg plannen, maar “de ideeën zijn er allang”. De vraag is volgens Ouwehand: “Gaan we met elkaar de politieke moed opbrengen om die verandering te bewerkstelligen.”

Deze campagne draait het klimaatdebat bovendien veel te veel om kernenergie, wat de PvdD-voorvrouw betreft. Mensen vestigen hun hoop op kernenergie als oplossing uit wanhoop omdat veel te lang is gewacht met de omschakeling naar groene energie, stelt Ouwehand. “Mensen worden geconfronteerd met uitstelgedrag, waardoor we nu ook hier de klimaatcrisis aan den lijve ondervinden.”