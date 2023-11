Politie neemt zichzelf werkwijze bij intocht Staphorst kwalijk

De politie Oost-Nederland neemt het zichzelf kwalijk dat het tegendemonstranten tijdens de intocht van Sinterklaas in Staphorst vorig jaar is gelukt om de grondrechten van andere demonstranten “op grove wijze” te schenden. De politie erkent dat er fouten zijn gemaakt en betreurt het dat demonstranten en waarnemers niet de bescherming kregen waar ze recht op hadden, zegt Sezgin Sezer, sectorhoofd van het politiedistrict IJsselland, waar Staphorst onder valt.

De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde donderdag in een rapport over de gewelddadigheden tijdens de intocht dat de politie op die dag niet wendbaar was. “Er waren twee partijen die onze bescherming nodig hadden: de bezoekers van de intocht en de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet, die hun demonstratie hadden aangemeld met daarbij waarnemers van Amnesty. Er was echter ook nog een derde partij die er alles aan deed om de grondrechten van de demonstranten te ontnemen. We hadden meer moeten doen om te voorkomen dat de relschoppers hun doel bereikten”, aldus Sezer.

De politie heeft al excuses aangeboden aan KOZP en Amnesty. Met beide organisaties zijn gesprekken gaande. Ook hebben commandanten van de politie in het afgelopen jaar een verdiepende training gevolgd over demonstraties. Een groep leidinggevende politiemensen is bijgespijkerd over de Wet openbare manifestaties. Als er nu een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden aan de slag gaat, zoals destijds in Staphorst, worden de risico’s vooraf beter besproken, zegt de politie.

“Het aantal demonstraties vraagt steeds meer van de politie. Maatschappelijke vraagstukken waar verschillende groepen in de samenleving verschillend naar kijken raken steeds vaker de openbare orde, zeker wanneer groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan. De politie neemt de aanbevelingen en de verkregen inzichten mee, om samen met de lokale driehoek (gemeente, openbaar ministerie en politie) te werken aan een goed verloop van demonstraties”, stelt de politie Oost-Nederland. De inspectie gaat de komende jaren ook nader onderzoeken wat de rol van de politie is bij demonstraties en wat de politie kan doen.