Rutte: zeer goed nieuws dat Nederlanders weg zijn uit Gaza

Premier Mark Rutte noemt het “zeer goed nieuws dat de eerste Nederlanders en hun directe familieleden via de grens met Egypte Gaza hebben kunnen verlaten”, laat hij op X weten vanuit Vietnam. Hij is daar op handelsmissie.

Hij spreekt ook zijn dank uit voor de hulp van Egypte en Qatar. Dat laatste land heeft bemiddeld bij de vrijlating van de buitenlanders uit de Palestijnse kuststrook die zwaar wordt gebombardeerd door Israƫl als vergelding voor de aanval van Hamas.

Rutte sprak met de leiders van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over de situatie in Gaza. Er is volgens de demissionair premier meer hulp nodig. “We onderzoeken met onze internationale partners alle opties om dit mogelijk te maken.”