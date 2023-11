Stroomstoring in Zwolle, ook ziekenhuis Isala getroffen

Ruim 15.000 mensen zitten donderdag in Zwolle zonder stroom door een storing, meldt Enexis. Ook het ziekenhuis Isala is getroffen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, Enexis was daar bezig met onderhoud. Monteurs werken aan het verhelpen van de storing, zegt een woordvoerder van de netbeheerder. Hoelang dit gaat duren is niet bekend.

Isala in Zwolle is overgeschakeld op noodstroom, laat het ziekenhuis weten. Alle operaties en afspraken in de poliklinieken gaan voorlopig door. Eerder deze week werd het ziekenhuis ook al getroffen door een stroomstoring. Toen werden onder meer niet-noodzakelijke operaties afgezegd.