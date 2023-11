Transavia annuleert alle vluchten vanaf vliegveld Rotterdam

Transavia schrapt voor donderdag vanwege de storm Ciarán alle vluchten vanaf het vliegveld in Rotterdam. In eerste instantie annuleerde de maatschappij vijf vluchten in de vroege ochtend en één die aan het begin van de middag zou vertrekken. In de loop van de ochtend besloot Transavia om, vanwege de harde wind en de natte baan, ook de resterende vijf vluchten in de middag en avond te schrappen.

De maatschappij vliegt normaal gesproken op een donderdag vanaf Rotterdam naar diverse Europese bestemmingen en naar Al Hoceima in Marokko. Die vliegtuigen keren dan later op de dag weer terug. Omdat in de middag code oranje geldt in het Nederlandse kustgebied vanwege de storm, besloot Transavia woensdagavond al om de vroege vluchten uit het schema te halen, om te voorkomen dat die vliegtuigen niet terug zouden kunnen komen.

De maatschappij verwacht op andere luchthavens weliswaar met vertragingen en andere wijzigingen te maken te krijgen, maar niet met annulering van vluchten. KLM besloot al wel om vanaf het begin van de middag alle aankomende en vertrekkende vluchten op Schiphol te schrappen.

Het KNMI verwacht in het kustgebied zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur. Het vliegveld van Rotterdam heeft één start- en landingsbaan, waar de wind dwars op staat. Dat maakt het opstijgen en landen lastiger. De vluchten van British Airways vanaf Rotterdam naar Londen gaan vooralsnog wel gewoon door.