Treinen naar Parijs geannuleerd wegens storm Ciarán

Door de storm Ciarán rijden meerdere Eurostar-treinen, voorheen de Thalys, van Amsterdam naar Parijs donderdag niet, meldt de NS. De Franse spoorwegen (SNCF) hebben uit voorzorg een aantal treinen in Frankrijk geannuleerd. Dit heeft ook gevolgen voor de Eurostar-treinen die vanuit Nederland naar België en Frankrijk gaan.

Per dag rijden er volgens de NS tot zo’n vijftien Eurostar-treinen richting Frankrijk. Zeven daarvan zijn donderdag vanwege de storm geannuleerd. Het gaat om de treinen met de ritnummers 9322, 9334, 9346, 9370, 9376, 9382 en 9394. Reizigers wordt geadviseerd om hun reis uit te stellen of te wijzigen. Annuleren is kosteloos. Dit geldt ook voor de treinen op het traject Maastricht en Luik, Antwerpen en Roosendaal en de intercity’s naar Brussel. De Eurostar-trein naar Londen rijdt vooralsnog wel, zegt de NS.

De NS adviseert mensen die toch op reis gaan om voor vertrek de reisplanner via de NS International app of website te raadplegen.