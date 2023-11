Van Huffelen pleit op AI-top in Engeland voor wereldwijde regels

Wereldwijde regels moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie (AI) schade aan gaat richten, vindt Alexandra van Huffelen. De demissionair staatssecretaris (Digitalisering) hoopt hier afspraken over te maken tijdens de top in het Engelse landgoed Bletchley Park over de kansen en gevaren van de technologie. De bewindsvrouw wil zich er hard voor maken in een gesprek met de Britse minister voor Technologie Michelle Donelan, die werkt aan een slotverklaring.

De Europese Unie heeft op dit vlak al stappen gezet. Deze zomer heeft het Europees Parlement een wet aangenomen die het gebruik van de technologie aan banden legt. Gezichtsherkenning met slimme camera’s is bijvoorbeeld verboden in de publieke ruimte en voor grote chatbotmodellen als ChatGPT gelden bindende regels. Nieuwe toepassingen van AI moeten verplicht worden onderworpen aan een mensenrechtentoets.

“Maar wereldwijd missen we afspraken, daarin zie ik ook een rol voor de Verenigde Naties”, zegt Van Huffelen. Een deel van de benodigde afspraken is volgens de staatssecretaris al gemaakt in internationale verdragen, bijvoorbeeld over mensenrechten en biotechnologie. Deze moeten alleen beter worden toegesneden op AI, vindt ze. EĆ©n van de veelgenoemde zorgen over kunstmatige intelligentie is dat de technologie kwaadwillenden kan helpen om biologische wapens te ontwikkelen.

Donderdag is de tweede en laatste dag van de eerste internationale top in teken van kunstmatige intelligentie. Onder de genodigden zijn onder meer voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris, techondernemer Elon Musk en Sam Altman, de baas van ChatGPT. Organisator Groot-Brittanniƫ hoopt er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.