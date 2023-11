XRS en KOZP: acties in gemeenten die niet stoppen met Zwarte Piet

Extinction Rebellion Solidariteit (XRS) en Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaan dit najaar samenwerken aan een racismevrij Sinterklaasfeest, zo is aangekondigd door de actiegroepen. Er is een brief gestuurd aan enkele tientallen gemeenten waar Zwarte Piet nog steeds een onderdeel is van de intocht, met als bericht: stop met Zwarte Piet, of er volgen samen met KOZP “burgerlijk ongehoorzame acties”.

Verschillende gemeenten hebben deze week de brief ontvangen, zo meldt XRS, dat onderdeel is van Extinction Rebellion (XR). “KOZP eist naast het uitbannen van Zwarte Piet dat in gemeenten beleid komt tegen anti-zwart racisme en de doorwerking van het slavernijverleden”, zo wordt daarbij vermeld.

Woordvoerder van XRS Noor Blokhuis meldt dat het pijnlijk is dat mensen nog steeds met een racistische karikatuur geconfronteerd worden. “Als de ene gemeente daarmee kan breken, kan de andere het ook.”

Gemeenten die geen gehoor geven aan de eis, moeten “vrezen voor vreedzame, burgerlijk ongehoorzame acties”. Hoe die eruit gaan zien, zegt de woordvoerder niet. Maar hen vertrouwt erop dat “gemeenten bekend zijn met de disruptieve kracht van Extinction Rebellion. Dat hebben we op de A12 denk ik wel laten zien”. Hiermee doelt de woordvoerder op het blokkeren van de weg in Den Haag, wat van 9 september tot en met 5 oktober dagelijks gebeurde in het kader van een klimaatactie.