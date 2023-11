Zwaarste windstoot was in IJmuiden: 116 kilometer per uur

In IJmuiden is donderdag de zwaarste windstoot van storm Ciarán in Nederland gemeten. Het ging volgens Weeronline om een windvlaag van 116 kilometer per uur.

In IJmuiden werd ook heel even windkracht 10 gemeten. Dat was aan het einde van de middag. In de ochtend werd het in Vlissingen windkracht 9, waarmee de tweede officiële herfststorm van dit jaar een feit was. In de middag was dat ook het geval in Zuid- en Noord-Holland. Volgens Weeronline kwamen langs de hele kust zeer zware windstoten voor van boven de 100 kilometer per uur.

Het ging donderdag ook in andere landen tekeer. In het Franse Pointe du Raz in Bretagne werd een windstoot van 207 kilometer per uur gemeten, aldus Weeronline.