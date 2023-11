In een asielzoekerscentrum in het Friese Sneek is vrijdagavond iemand gewond geraakt door een mogelijke steekpartij. Het incident gebeurde rond 21.30 uur aan de Jancko Douwamastraat, zegt een woordvoerder van de politie. Er is een verdachte aangehouden, het gaat volgens de politie om een man.

Het slachtoffer liep verwondingen aan het gezicht op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht.