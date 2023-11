Hoe vind je een passende gecertificeerde arbodienst?

Wat is een arbodienst?

De arbodienst kan je omschrijven als een bedrijf dat werknemers en werkgevers ondersteunt tijdens het opstellen van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De meeste bedrijven zetten deze dienst in om ziekteverzuim tegen te gaan. In een arbodienst werken vier deskundigen, namelijk een bedrijfsarts, een arbeids- en organisatiedeskundige, een arbeidshygiënist en een veiligheidsdeskundige. De bedrijfsarts van de arbodienst beoordeelt of een medewerker arbeidsongeschikt is en begeleidt deze werknemer vervolgens tijdens de ziekte. Verder kijkt de arbodienst ook naar de werkomstandigheden van de werknemers en geeft de dienst aan hoe een bedrijf een veilige en gezonde werkomgeving kan creëren.

Is de arbodienst verplicht?

In Nederland is elk bedrijf verplicht om een contract met een arbodienst af te sluiten. In dit contract staan alle taken waarbij je je door de arbodienst laat ondersteunen. Het spreekt dan ook voor zich dat je dit contract samen opstelt. Een samenwerking met een arbodienst is verplicht omdat een bedrijf voor passende verzuimbegeleiding moet zorgen. Als werkgever moet je je werknemers ook tijdens de ziekte bijstaan en moet je er bovendien voor zorgen dat alle werknemers in een gezonde omgeving werken.

Wat zijn de voordelen van gecertificeerde arbodiensten?

Een arbodienst moet aan een aantal vooropgesteld eisen voldoen. Je kiest daarom best voor een gecertificeerde arbodienst. Gecertificeerde arbodiensten zijn namelijk diensten die aan het schema van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten voldoen. Tijdens de certificatie wordt er vooral naar de kwaliteit, de toegankelijkheid en de deskundigheid van de medewerkers en de diensten gekeken. Als je voor een gecertificeerde arbodienst kiest, verzeker je je van een uiterst professionele, efficiënte en correcte dienstverlening.

De beste arbodienst uitkiezen

Het is natuurlijk niet eenvoudig om een geschikte gecertificeerde arbodienst te vinden. Je schakelt daarom best een expert zoals HR Navigator in. Hier kun je alle arbodiensten op een zeer eenvoudige manier met elkaar vergelijken. Je geeft de dienstverleners al je wensen en eisen door en zij gaan op zoek naar een arbodienst die perfect bij jouw behoeftes aansluit. Het advies dat je van deze specialist krijgt, is trouwens volledig gratis. HR Navigator werkt met de laagste tarieven en rekent jou helemaal niets extra aan. Met de hulp van een deskundig team kies je niet alleen voor de arbodienst die het best bij jouw bedrijf past, maar kies je ook meteen voor de voordeligste optie!