Hulporganisaties: moeizaam gesprek met Rutte en Schreinemacher

Hulporganisaties hebben een “intensief”, maar “moeizaam” gesprek met premier Mark Rutte en minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) gehad over hulpverlening in de Gazastrook. Het demissionaire kabinet spreekt van een “goed gesprek”.

Volgens voorzitter Marco van der Graaf van de Dutch Relief Alliance (DRA) hebben de hulporganisaties ook hun teleurstelling geuit over het stemgedrag van Nederland in de VN. Daar onthield Nederland zich van stemming over een VN-resolutie die oproept tot een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas.

Het is belangrijk dat het kabinet zich sterker publiekelijk uit over het mogelijk maken van hulp aan Gaza en het respecteren van het internationaal humanitair recht, aldus Van der Graaf. In Gaza zijn door Israëlische bombardementen volgens de door Hamas gecontroleerde autoriteiten al meer dan 9200 doden gevallen.

Het is volgens Van der Graaf cruciaal dat hulporganisaties hun werk in de Gazastrook veilig kunnen doen. “Het is noodzakelijk dat er een staakt-het-vuren komt.” Het demissionaire kabinet pleit voor een humanitaire pauze. Het heeft tot dusver 25 miljoen euro voor hulp aan Gaza beschikbaar gesteld.

Het was goed dat de hulporganisaties hun “grote zorgen” hebben kunnen overbrengen, zegt Pim Kraan van Save the Children. Het recht op zelfverdediging van Israël staat niet boven het internationaal humanitair recht, aldus Kraan. Binnen twee weken hebben de hulporganisaties opnieuw een gesprek met het kabinet.

Minister Schreinemacher keek tevreden terug op het gesprek, liet zij weten op het sociale medium X. “Het kabinet blijft erop aandringen dat zoveel mogelijk hulpgoederen Gaza in kunnen. Voor het kabinet staat vast dat het humanitaire oorlogsrecht onverkort van toepassing is.”

De oorlog begon toen Hamas, die op de terreurlijst van de EU staat, onverwachts vanuit Gaza een massale aanval opende op Israël. Daarbij vielen meer dan 1400 doden en werden meer dan tweehonderd mensen ontvoerd. Daarna begon Israël direct met het bombarderen van Gaza. Ook voerde Israël een totale blokkade in van Gaza. Hulp komt alleen via Egypte binnen in Gaza.