Kaag in Britse krant: onlinehaat bedreigt democratie

Door onlinehaat kunnen tientallen jaren emancipatie van vrouwen, minderheden en mensen van kleur ongedaan worden gemaakt, waarschuwt demissionair minister Sigrid Kaag (Financiƫn) in een interview met The Guardian. Na de val van het kabinet deze zomer besloot ze de politiek te verlaten, omdat ze ernstig wordt bedreigd en ze dat haar familie niet langer aan wil doen. De Britse krant ziet de lijst vrouwen met hoge politieke functies die een stap terug doen steeds langer worden.

“Het gaat niet over mij – vergeet mij – het gaat over de impact hiervan op de maatschappij”, zegt Kaag in het interview. “Het heeft ook invloed op de kwaliteit van onze democratie en zal mensen van formaat, mensen van kaliber, vrouwen, mensen van kleur belemmeren om zelfs maar bereid te zijn om toe te treden tot de politiek.”

De politica merkt dat vrouwen die zich uitspreken vaak tussen neus en lippen door te horen krijgen dat zij een slachtofferrol aannemen. “In Nederland krijg je vaak de vraag: waarom denk je dat zoveel mensen je haten?”, aldus Kaag. Ze vindt dat een vorm van “shaming” en denkt dat veel vrouwen die te maken krijgen met bedreigingen er daarom voor kiezen om hier niet over naar buiten te treden.