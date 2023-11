Kabinet wil kentekenplicht voor elektrische step, stint en segway

Bijzondere bromfietsen, waaronder de bekende stint, de elektrische step en de zelfbalancerende segway, krijgen een registratie- en kentekenplicht. Het demissionaire kabinet heeft hier vrijdag mee ingestemd. Het voornemen is dat per 1 juli volgend jaar in te laten gaan, zegt minister Mark Harbers (Infrastructuur).

Mensen die al een bijzondere bromfiets hebben die nu in het verkeer is toegelaten, krijgen een jaar de tijd om het voertuig te registreren en een kenteken te verkrijgen. Het gaat dan om naar schatting 5000 bijzondere bromfietsen. Ze moeten zich melden bij de RDW. Die dienst kan de registratie en het kenteken regelen.

De plicht moet het makkelijker maken niet-goedgekeurde bromfietsen op te sporen. Omdat veel bromfietsen op elkaar lijken, is volgens Harbers het onderscheid soms niet goed te maken. “Dat vind ik onwenselijk, want niet-goedgekeurde voertuigen zijn niet veilig genoeg bevonden. De invoering van een kentekenplicht zorgt ervoor dat mensen én handhavers in één oogopslag kunnen zien of zij met dit voertuig mogen rijden.”

Hoe het verplichte kenteken eruit komt te zien, is nog niet besloten. Het ministerie van Infrastructuur benadrukt dat bij het ontwerp rekening zal worden gehouden met de beperkte ruimte die op veel bromfietsen beschikbaar is voor een kenteken.