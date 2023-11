Kritiek partijen op NSC’s Omtzigt klinkt steeds luider

Waar politici eerst terughoudend waren met kritiek op Pieter Omtzigt van NSC, klinkt die kritiek nu steeds luider. Partijen vreesden de kritiek op de populaire politicus als een boemerang terug te krijgen, via het weglopen van (potentiële) kiezers die het voor Omtzigt opnemen of NSC-kiezers op hun dak te krijgen. Daar lijkt nu een einde aan te komen.

D66-leider Rob Jetten maakt zich “grote zorgen” over het feit dat Omtzigt de kinderopvang niet gratis wil maken, zei Jetten vrijdagavond in het NPO Radio 1-verkiezingsdebat van de NOS. “Want dit is nou juist waar die toeslagenaffaire is begonnen. Laten we ervoor zorgen dat kinderopvang gewoon een basisvoorziening is voor al die gezinnen in Nederland.”

In een interview in NRC van vrijdag haalt lijsttrekker Laurens Dassen van Volt uit naar Omtzigt. Als NSC bij de verkiezingen van 22 november de grootste partij wordt “doen we niet één stap achteruit, maar twintig, dertig, véértig stappen. Ik wil niet doemdenken, maar ik maak me er grote zorgen over”, zegt hij.

Omtzigt is niet bij het verkiezingsdebat aanwezig. Hij geeft vrijdagavond een lezing over bestaanszekerheid in Deventer. Bij het radiodebat zijn zestien lijsttrekkers aanwezig.