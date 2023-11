Minister Adema: ophokplicht ook ingetrokken in Gelderse Vallei

De ophokplicht voor pluimvee is ook ingetrokken voor de Gelderse Vallei, meldt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer. Deze gold wegens de verspreiding van de vogelgriep en was in die regio, een gebied met grote zogenoemde pluimveedichtheid, al twee jaar van kracht. De beslissing is gebaseerd op een nieuwe beoordeling van de situatie rond vogelgriep door deskundigen, die de kans op een vogelgriepbesmetting op een pluimveebedrijf momenteel inschatten als “laag”.

Wegens de nieuwe situatie heeft de minister ook besloten dat een bezoekersverbod van vogelverblijven in dierentuinen en een registratieplicht voor bezoekers daar niet meer nodig is. In zijn brief wijst Adema er wel op dat het in alle gevallen om preventieve maatregelen gaat. “Dus als blijkt dat het risico weer toeneemt, zal ik deze preventieve maatregelen juist weer aanscherpen.”

Afgelopen juli werd de ophokplicht al ingetrokken in het grootste deel van Nederland, maar nog niet in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel.