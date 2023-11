Minister Dijkgraaf: bevriezen studierente niet mogelijk in 2024

Het is technisch niet haalbaar om de studierente voor studenten die onder het leenstelsel vielen volgend jaar te bevriezen op het niveau van 2023. Dat schrijft minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) vrijdag aan de Tweede Kamer. Die had hem hiertoe eerder in een motie opgeroepen; een Kamermeerderheid schaarde zich eind oktober achter een voorstel van GroenLinks-PvdA en ChristenUnie.

Een rentemaatregel specifiek voor de groep leenstelselstudenten treffen per 1 januari, schrijft de minister, is “uitvoeringstechnisch niet haalbaar”. Het vraagt volgens hem grote aanpassingen van de systemen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die op z’n vroegst per 1 januari 2026 gerealiseerd kunnen worden. Ook stelt hij dat de maatregel zou vereisen dat de Wet studiefinanciering 2000 voor 1 januari gewijzigd moet worden en dat noemt hij “niet realistisch”.

De Tweede Kamer hield rekening met deze conclusie en verzocht de minister in dat geval om het bevriezen van de rente “breder te bekijken”. De minister belooft dat te gaan doen in samenhang met een andere oproep uit de Kamer om “de rente voor de groep leenstelselstudenten te verlagen”. Hierbij gaat het om een amendement van Kamerlid Pieter Omtzigt, dat eveneens een meerderheid kreeg vorige maand.

Vorige maand waren er flinke demonstraties tegen de verhoging van het rentepercentage op studieschulden voor de zogeheten ‘pechgeneratie’. Die bedraagt nu voor de meeste mensen die geld hebben geleend tijdens hun studie nog 0,46 procent. Op 1 januari wordt dat 2,56 procent, een vervijfvoudiging en het hoogste niveau in veertien jaar. De verhoging is het gevolg van de gestegen rente op de kapitaalmarkt.

Studenten qua studierente tegemoet komen, moet betaald worden door een belastingvoordeel voor expats te versoberen. Daarover sprak een Kamermeerderheid zich ook vorige maand uit.